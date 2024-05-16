Россиянам назвали неожиданные причины мурашек

Среди неожиданных причин «гусиной кожи» она назвала фолликулярный кератоз, авитаминоз и парестезию. При фолликулярном кератозе мурашки сопровождаются повышенной сухостью и грубостью кожи. Это заболевание носит хронический характер и ярче всего проявляется у молодых людей. Бороться с этим можно только при помощи правильного ухода.