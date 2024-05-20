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Россиянам назвали два популярных блюда для укрепления нервов и иммунитета

Суши и роллы с красной рыбой — два популярных блюда японской кухни, которые благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета, считает диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Источник: Freepik

Об их пользе специалистка рассказала «Ленте.ру».

Джутова назвала роллы и суши из качественного сырья полезными блюдами, так как в их состав входят жирные сорта рыб, рис и морские водоросли нори. Лосось, форель тунец и другая рыба содержат полезные жирные кислоты, богаты белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.

Нори — источник йода, необходимый для здоровья щитовидной железы, а так как суши не подвергаются тепловой обработке, водоросли сохраняют максимум пользы, продолжила диетолог. Рис же, по ее словам, полезен для людей с заболеваниями ЖКТ, его часто включают в рацион лечебного питания. К тому же эта крупа насыщает организм клетчаткой, нормализующей пищеварение.

В заключение Джутова особо отметила пользу авокадо, которое добавляют в некоторые виды роллов. Оно содержит витамины А, Е, В, К, калий, фолиевую кислоту, которые необходимы для здоровья нервной системы, работы мозга и крепкого иммунитета, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Джутова рассказала, почему важно регулярно употреблять в пищу морепродукты. Среди самых полезных она назвала мидии и кальмары.