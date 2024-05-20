Россиянам назвали два популярных блюда для укрепления нервов и иммунитета

Нори — источник йода, необходимый для здоровья щитовидной железы, а так как суши не подвергаются тепловой обработке, водоросли сохраняют максимум пользы, продолжила диетолог. Рис же, по ее словам, полезен для людей с заболеваниями ЖКТ, его часто включают в рацион лечебного питания. К тому же эта крупа насыщает организм клетчаткой, нормализующей пищеварение.