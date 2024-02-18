Россиянам назвали 4 продукта, без которых не обойтись в феврале

Бананы содержат калий, влияющий на работу сердца. Этот минерал стимулирует сердечные и мышечные сокращения. Продукты, содержащие калий, создают защиту артерии от развития атеросклероза и повышенного артериального давления. Также в бананах есть клетчатка, — пектин — которая помогает пищеварению. Улучшению памяти и настроения этот фрукт тоже помогает, всё благодаря триптофану — полезной аминокислоте. В организме он преобразуется в серотонин, который повышает настроение.