Россиянам напомнили, при какой температуре отключают отопление

По словам специалистов, сейчас наблюдается обманчивое ощущение тепла, и если отопление выключить сразу, то в квартирах станет слишком холодно.
«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днем сильно греет солнце, отопление все равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие», — подчеркнули в ведомстве.
При этом россиянам напомнили, что даже когда воздух прогреется достаточно, отключить тепло в квартирах одномоментно не получится — эта работа на несколько дней минимум. Любом случае ориентироваться можно на распоряжение территориальных властей — после его публикации тепло отключают в течение максимум пяти суток.
При этом есть действующие нормативы по температуре воздуха в квартирах, напомнили в Роскачестве. Так, в теплое время года не должно быть жарче 28 градусов, в противном случае следует жаловаться в управляющую компанию. Сотрудники УК должны замерить температуру воздуха и принять меры.
Если же УК не реагирует, то обращаться уже нужно в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию. В этом случае можно рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Напомним, в Москве, по данным Гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха превышает норму на 10 градусов и соответствует июльским показателям.