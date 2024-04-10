Россиянам напомнили, при какой температуре отключают отопление

При этом есть действующие нормативы по температуре воздуха в квартирах, напомнили в Роскачестве. Так, в теплое время года не должно быть жарче 28 градусов, в противном случае следует жаловаться в управляющую компанию. Сотрудники УК должны замерить температуру воздуха и принять меры.