Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, работающие по пятидневному графику россияне также будут отдыхать три дня с 8 по 10 марта — в честь Международного женского дня. Весной выходными будут дни с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.