Россиянам, которые проводят много времени за монитором, посоветовали омега-3

«Полиненасыщенные жирные кислоты важны для сердечно-сосудистой системы и процесса кровообращения, в том числе на уровне микроциркуляции. Омега-3 также необходимы для полноценной работы головного мозга и поддержки здоровья глаз. Если вы проводите много времени сидя за монитором, то жирные кислоты критически важны: они улучшают питание сетчатки, препятствуют синдрому сухого глаза», — объяснила она.
По словам врача, суточная норма омега-3 ПНЖК в организме должна составлять 950 мг.
«Омега-3 являются незаменимыми, так как не синтезируются в нашем организме. Получаем мы их извне, вместе с питанием. Источниками омега-3 жирных кислот являются морская рыба северных морей, печень трески, льняное масло, грецкий орех, авокадо», — добавила Кондратенко.
Несмотря на то, что омега-3 можно получить из пищи, среди россиян дефицит этого нутриента составляет 80%. Среди основных причин — нарушение пищевого поведения, несбалансированность рациона, замена производителями насыщенных жиров транс-жирами.
«Тост с авокадо с утра может поддержать оптимальный уровень омега-3, но желательно дополнительно принимать адаптированные формы омега-3 в виде нутриентов и жирную морскую рыбу. Важно учитывать то, что потребности в омега-3 у всех людей разные. Чтобы лабораторно узнать риск недостатка этого нутриента, можно сдать омега-3 индекс», — рекомендовала специалист.
Природные омега-3 жирные кислоты не очень стойкие и легко окисляются на свету, на воздухе, их свойства ухудшаются при нагревании. Еще одна проблема — потребление морской рыбы жителями континентальной Европы прогрессивно снижается, и сейчас лишь 10% людей регулярно потребляют рыбу в необходимом количестве (2−3 порции в неделю и более). В связи с этим рекомендуется дополнить ежедневный рацион приемом омега-3 ПНЖК в виде добавок.
«Выбирать омега-3 необходимо с учетом состава. Аминокислот ЭПК и ДГК в нем должно содержаться не менее 50% от всего состава. Также нужно обращать внимание на место производства продукции омега-3, оно должно соответствовать всем нормам производственных процессов. Кроме того, следует обращать внимание на упаковку, она не должна быть прозрачной, так как под воздействием света происходит окисление омега-3. Продукт не должен содержать ГМО, а уровень окисления рыбьего жира (показателя TOTOX) должен быть не выше 26. Приобретать нутриенты нужно только в аптеках», — рассказала врач.