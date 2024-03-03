Россиянам, которые проводят много времени за монитором, посоветовали омега-3

«Выбирать омега-3 необходимо с учетом состава. Аминокислот ЭПК и ДГК в нем должно содержаться не менее 50% от всего состава. Также нужно обращать внимание на место производства продукции омега-3, оно должно соответствовать всем нормам производственных процессов. Кроме того, следует обращать внимание на упаковку, она не должна быть прозрачной, так как под воздействием света происходит окисление омега-3. Продукт не должен содержать ГМО, а уровень окисления рыбьего жира (показателя TOTOX) должен быть не выше 26. Приобретать нутриенты нужно только в аптеках», — рассказала врач.