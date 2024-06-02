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Россиянам дали советы, как защитить детей от телефонного спама и мошенников

Существует несколько способов минимизировать риски столкновения несовершеннолетних с телефонными мошенниками и просто неблагонадежными абонентами. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Источник: Kelly Sikkema/CC0

«Например, можно запретить звонки от абонентов, не внесенных в список контактов. Для этого на ОС Android нужно зайти в стандартное приложение “Телефон”, либо открыть в “Настройках” вкладку “Вызовы”. После этого появляется предложение заблокировать некоторые типы вызовов: все входящие, скрытые номера, неизвестные номера. Если выбрать неизвестные номера, то звонки будут проходить только от людей, занесенных в телефонную книгу. Скрытые — это номера со статусом “инкогнито”. Рекомендую запретить вызовы от двух типов номеров», — объяснил он.

По словам эксперта, в iOs для этих же целей нужно перейти в настройки, выбрать вкладку «Телефон» и активировать функцию «Заглушения неизвестных».

«Также можно установить запрет на прием сообщений в популярных мессенджерах. Это можно сделать через “Настройки”, во вкладке “Конфиденциальность”.
Кроме того, можно использовать сторонние приложения с функциями родительского контроля», — резюмировал Магомедов.