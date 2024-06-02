Россиянам дали советы, как защитить детей от телефонного спама и мошенников

«Например, можно запретить звонки от абонентов, не внесенных в список контактов. Для этого на ОС Android нужно зайти в стандартное приложение “Телефон”, либо открыть в “Настройках” вкладку “Вызовы”. После этого появляется предложение заблокировать некоторые типы вызовов: все входящие, скрытые номера, неизвестные номера. Если выбрать неизвестные номера, то звонки будут проходить только от людей, занесенных в телефонную книгу. Скрытые — это номера со статусом “инкогнито”. Рекомендую запретить вызовы от двух типов номеров», — объяснил он.