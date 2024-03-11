Россиянам дали советы, как спасти телефон, упавший в лужу или снег

«Ставить на зарядку устройство категорически запрещено. Далее следует просушить корпус мягкой тканью. Нельзя использовать фен или класть гаджет на батарею или другую горячую поверхность. Аккуратно встряхните аппарат, чтобы вода вышла из разъемов для зарядки и динамиков. Затем вытащите сим-карту и карту памяти. Оставьте телефон в сухом помещении, лучше включить вентилятор или кондиционер. Дайте ему просушиться минимум 24 часа», — рекомендовал специалист.