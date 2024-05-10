Россиянам дали советы, как разгрузить организм после майских праздников

«Самой высокой чувствительностью к сверхнагрузкам подвержена печень. Она первой встречает повышенный объем холестерина и токсинов, поступающих в кровь. Здоровая печень обладает чудесной способностью уничтожать токсины в кратчайшие сроки, превращая высокотоксичные вещества в менее токсичные соединения. Однако длительная сверхнагрузка не может безболезненно обойтись для нее самой. При слишком длительной токсической бомбардировке может развиться самое раннее поражение печени — стеатоз (ожирение печени), который, в конечном итоге, может перейти в цирроз и даже в карциному», — объяснила она.