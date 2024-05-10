Россиянам дали советы, как разгрузить организм после майских праздников

«Самой высокой чувствительностью к сверхнагрузкам подвержена печень. Она первой встречает повышенный объем холестерина и токсинов, поступающих в кровь. Здоровая печень обладает чудесной способностью уничтожать токсины в кратчайшие сроки, превращая высокотоксичные вещества в менее токсичные соединения. Однако длительная сверхнагрузка не может безболезненно обойтись для нее самой. При слишком длительной токсической бомбардировке может развиться самое раннее поражение печени — стеатоз (ожирение печени), который, в конечном итоге, может перейти в цирроз и даже в карциному», — объяснила она.
Другим важным органом, получающим сверхнагрузку в праздничные дни, является поджелудочная железа (ПЖ), которая имеет практически те же ферменты, что и печень, но, в отличие от последней, не обладает столь же высокой способностью к восстановлению.
«ПЖ также способна метаболизировать алкоголь, однако при этом снижается выработка энергии, столь необходимой различным тканям, например ее собственным клеткам для выработки сока поджелудочной железы, клеткам сердца для их сократительной способности, клеткам костей для восстановления костной ткани (что важно для снижения риска переломов). При длительной перегрузке ПЖ, могут развиться такие заболевания как панкреатит, ожирение и диабет», — добавила врач.
Но есть и хорошие новости: поврежденные органы имеют способность частичного, а при отказе от алкоголя и переходе на нормокалорийное питание, даже максимального восстановления. Для этого после праздников необходимо разгрузить свой организм на несколько недель.
Врач порекомендовала соблюдать определенные правила.
«Сбалансированная диета, содержащая белки, жиры, углеводы, богатая витаминами и микроэлементами. Каждый прием пищи должен включать: 50% овощей (клетчатка), 25% белкового компонента (рыба, морепродукты, мясо, птица, яйца) и 25% сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель, цельнозерновой хлеб). Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3−4 часа до сна. Употребление достаточного количества жидкости: до 1,5−2 литров в сутки», — заявила медик.
Сюда также относится расширение объема физических нагрузок: аэробные упражнения умеренной интенсивности (ходьба, плавание, танцы, йога….) продолжительностью минимум 30 мин в день, не менее 150 мин в неделю; или минимум 75 мин в неделю аэробной физической активности высокой интенсивности.
«Здоровый образ жизни без курения и злоупотребления алкоголем. Возможное употребление алкогольных напитков, не вредящее здоровому организму — не более 1-ой единицы для женщин и 2-х единиц для мужчин в сутки (но не ежедневно). Одна условная единица соответствует 15 г этанола: примерно 40 г крепких напитков, или 140 г вина, или 300 г пива», — резюмировала Толмасова.