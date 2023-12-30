Россиянам дали советы, как качественно отдохнуть в новогодние праздники

Зачастую уровень стресса в декабре бьет все рекорды. В итоге оправиться не помогают даже долгие каникулы. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и специалист сервиса «Профи» Ирина Андриевская.

«Чтобы избежать состояния выжатого лимона на январских, подготовку к Новому году надо использовать как источник вдохновения. Постарайтесь нагулять праздничное настроение и предвкушение долгожданного отдыха. Главное — не откладывайте выбор подарков на последний день, и тогда новогодний шоппинг может превратиться в терапевтический», — объяснила она.

На новогодние праздники, как правило, выпадает множество мероприятий, встреч и даже путешествий. Чтобы оставить время на здоровый отдых, стоит сохранять баланс между активным времяпрепровождением и заботой о своем здоровье.

«Выделите в своем графике время для полноценного восполнения ресурсов. При этом постарайтесь не отклоняться от привычного режима сна и не забывайте о ежедневных ритуалах. Так возвращение к рабочему и учебному ритму будет менее болезненным», — добавила психолог.

Понятие качественного отдыха у каждого свое. Важно прислушаться к себе и понять, что именно вам помогает восстановить силы.

«Кому-то в новогодние праздники хочется зарядиться энергией — заняться активным видом спорта, посетить шумные вечеринки города и обойти все выставки. Те, кто пережил социальное выгорание на работе, возможно, предпочтут уединиться за городом с любимой книгой. Попробуйте себя в чем-то новом: йога, рисование, танцы. Долгие праздники — возможность заняться тем, о чем вы давно мечтали, но все никак не находили времени», — посоветовала Андриевская.

Для многих Новый год — это новая точка отсчета. За декабрь большинство людей усиленно старается завершить дела, чтобы с 1 января начать все «с чистого листа» (тем более что первый день 2024 года выпадает на понедельник). Однако надо помнить, что этот праздник — такой же обычный день в календаре. Если не удалось завершить дела в этом году, значит, на то были причины.

«Не стоит обращать внимание на итоги, которые подводят в соцсетях популярные блогеры. У каждого свой темп. Даже ошибки и потери можно обернуть в плюс. Отдыхать надо без угрызения совести, несмотря ни на что. Возможно, вам как раз не хватало времени восстановить энергию, чтобы добиться поставленной цели. А чувство вины лишь отнимает силы», — констатировала эксперт.

Кроме этого, Новый год — семейный праздник. Помнить об этом стоит и в период подготовки к нему.