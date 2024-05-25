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Россиянам дали совет, как правильно давать деньги в долг друзьям

Родственникам, друзьям и знакомым лучше давать в долг суммы, с которыми не жаль будет попрощаться навсегда.

Источник: Freepik

Такой совет россиянам дал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Его слова приводит News.ru.

При этом психолог призвал не бояться напоминать заемщикам о долге.

«Нужно побороть страх перед требованием вернуть долг. Помните о том, что это вы сделали доброе дело, выручили человека в сложный момент. Вы дали ему денег в долг, а не просто подарили», — отметил Кононов.

Если даже после напоминаний человек все равно не спешит возвращать деньги, можно сообщить о его непорядочности в соцсетях, предложил эксперт. По его словам, страх потерять репутацию после публичной огласки вынудит заемщика вернуть долг.

До этого москвич хотел продать два своих замка во Франции для погашения долгов и выяснил, что его уже опередили.