Россиян призвали есть один фрукт для здоровья печени

Залетова призвала есть яблоки еще и из-за высокого содержания в них пектина — пребиотика, необходимого для здоровья микрофлоры кишечника. «Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились», — посоветовала диетолог. Также она призвала не очищать яблоки от кожуры, так как в ней содержится больше всего полифенолов.