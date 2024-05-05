Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах

«Наступление тёплого времени года для многих россиян ассоциируется с практически непрерывной работой кондиционера — в квартире, офисе и автомобиле. Однако, как и любая другая бытовая техника, без должного обслуживания и ухода кондиционер может представлять опасность для организма. Особенно после долгого простоя, например в зимний период», — рассказал специалист.