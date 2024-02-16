Россиян предупредили об опасностях атеросклероза сосудов

«Стоит внимательно оценить свое здоровье, обратиться к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу, неврологу, если появились такие симптомы, как частое головокружение, шум в голове и ушах, сдавливающая боль или жжение в груди и одышка, онемение мышц нижних конечностей, зябкость стоп, боль в ногах во время ходьбы или усиление болей в стопах в положении лежа и во время сна. Это могут быть признаки атеросклероза, а, возможно, его осложнений», — подчеркнул сердечно-сосудистый хирург.