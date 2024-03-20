Россиян предупредили о схемах телефонных мошенников

Также мошенники используют разные выдуманные легенды для предлога перевода денег, но при этом представляются сотрудниками какой-либо серьезной структуры. Если это не правоохранительные органы, преступники могут заявить, что работают, например, в Центробанке РФ, который также никогда не просит физических лиц куда-то переводить свои сбережения, чтобы они якобы не достались мошенникам. На такие уловки поддаваться не нужно.