Россиян предупредили о схемах телефонных мошенников

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин, полицейский никогда не позвонит человеку и не заявит, что ему нужно поучаствовать в какой-то операции по поимке мошенников и для этого перевести свои деньги на некий резервный счет. Таких запросов полиции не существует.
Также мошенники используют разные выдуманные легенды для предлога перевода денег, но при этом представляются сотрудниками какой-либо серьезной структуры. Если это не правоохранительные органы, преступники могут заявить, что работают, например, в Центробанке РФ, который также никогда не просит физических лиц куда-то переводить свои сбережения, чтобы они якобы не достались мошенникам. На такие уловки поддаваться не нужно.
«Если человеку звонят из службы безопасности банка и говорят, дескать, мы знаем, что это не вы, вы точно должны что-то сделать. Если вы из службы безопасности и вы знаете, что это не я, ребят, ну делайте. Ну правда, здесь клиент уже не нужен», — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.
Также специалисты не советуют вступать с мошенниками в диалог по телефону даже ради шутки. Поскольку аферисты овладели даже специальными методиками гипноза, которые могут ввести неподготовленного человека в заблуждение и таким образом помочь втереться к нему в доверие, чтобы оперировать его банковскими картами.
Как объяснила психолог Юлия Романова, мошенники «присоединяются» к дыханию потерпевшего, говорят с определенной интонацией и расставляют особые акценты в речи. Например, делая паузы или, наоборот, меняя темп и ритм разговора. Всë это в некоторых случаях помогало отключить критическое мышление их жертв.
До этого, 22 февраля, в банке ВТБ рассказали, что в России распространены схемы мошенничества, когда злоумышленники звонят от лица сотрудников налоговой службы, госорганов, банков и полиции. В телефонном разговоре мошенники запугивают жертву заявлениями о подозрительных переводах с ее счетов за границу.