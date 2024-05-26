Россиян предупредили о новом и опасном вирусе-вымогателе для Windows

Эксперты установили, что ShrinkLocker запускает BitLocker на компьютерах под управлением Windows Vista и Windows Server 2008, а также на более поздних версиях ОС. На устройствах со старыми версиями ОС скрипт не запускается. После шифрования данных с помощью BitLocker и создания нового ключа шифрования информация о зараженном компьютере отправляется злоумышленникам.