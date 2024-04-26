Россиян предупредили о негативном влиянии перекусов на пищевое поведение

«Тревожный сигнал — через 30−60 минут после завтрака вы испытываете сильное чувство голода, ко времени обеда готовы съесть все, что попадется под руку, в течение дня вас сильно тянет на сладкое. В состоянии голода может кружиться голова, трястись руки. Все это симптомы гипогликемии — низкого уровня сахара крови. Такое состояние говорит о нарушении обмена веществ — инсулинорезистентности, снижении функции щитовидной железы, нарушении работы печени или дефиците веществ, необходимых для производства энергии на уровне клетки», — объяснила она.