Россиян предупредили, что микробы всегда выживают после стирки

«Как только вы надеваете одежду, она тут же наполняется бактериями с вашей кожи. На ней у нас миллионы микроорганизмов. Необязательно делать так, чтобы одежда была стерильна. Только если вы не находитесь в каком-то медицинском учреждении, где это необходимо, например в хирургическом боксе», — пояснил Плисов.