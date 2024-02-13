Россиян предупредили, что микробы всегда выживают после стирки

«Конечно, при стирке очень сильно снижается количество микроорганизмов. Важно, что присутствует стиральный порошок — агрессивное средство, которое при высокой температуре плохо влияет на микробы. Но их количество всё равно не снижается до 100%», — объяснил эксперт в беседе с «Москвой 24».
Если после стирки в стиральной машине прогладить бельё утюгом, то это тоже не поможет убить все оставшиеся микробы. При глажке температура поднимается чуть выше, но вещь при этом всё равно не станет стерильной. Биологи же для уничтожения микроорганизмов, как правило, используют специальные приборы — автоклавы. Обычные режимы автоклавирования — недостижимые для стиральной машины 112−124 градуса.
Микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов отметил, что в обычной жизни нет необходимости в 100%-ной стерильности.
«Как только вы надеваете одежду, она тут же наполняется бактериями с вашей кожи. На ней у нас миллионы микроорганизмов. Необязательно делать так, чтобы одежда была стерильна. Только если вы не находитесь в каком-то медицинском учреждении, где это необходимо, например в хирургическом боксе», — пояснил Плисов.