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Россиян предостерегли от чрезмерного потребления клубники

Здоровым людям рекомендуется съедать не более 150 граммов клубники в сутки, а при заболеваниях внутренних органов употребление ягоды может быть полностью противопоказано.

Источник: Freepik

Об этом предостерегла врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что клубника помогает укрепить здоровье сердца и сосудов, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, благодаря содержанию витамина С повышает защитные функции иммунной системы и снижает воспаление.

Кроме того, по словам Разареновой, ягоды богаты магнием, калием, марганцем и фолиевой кислотой, а также витаминами К, Е и В6.

Однако чрезмерное потребление клубники может навредить здоровью, предупредила специалистка. По ее словам, ягоды способны вызвать аллергические реакции, а из-за высокого содержания органических кислот они могут вызвать обострение гастрита, язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, Разаренова призвала с осторожностью есть клубнику людям с заболеваниями почек, так как в ней содержится соли и эфиры солиевой кислоты. Также потребление ягод стоит ограничить диабетикам, заключила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. Она объяснила, что рыба содержат полезные жирные кислоты, богаты белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.