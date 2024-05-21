Россиян предостерегли от чрезмерного потребления клубники

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. Она объяснила, что рыба содержат полезные жирные кислоты, богаты белком, фосфором, натрием, цинком, селеном, витаминами А, Е, D и группы В.