Россиян предостерегли от чрезмерного потребления клубники

Об этом предостерегла врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.
Врач отметила, что клубника помогает укрепить здоровье сердца и сосудов, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, благодаря содержанию витамина С повышает защитные функции иммунной системы и снижает воспаление.
Однако чрезмерное потребление клубники может навредить здоровью, предупредила специалистка. По ее словам, ягоды способны вызвать аллергические реакции, а из-за высокого содержания органических кислот они могут вызвать обострение гастрита, язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Помимо этого, Разаренова призвала с осторожностью есть клубнику людям с заболеваниями почек, так как в ней содержится соли и эфиры солиевой кислоты. Также потребление ягод стоит ограничить диабетикам, заключила гастроэнтеролог.
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