«Россия — про кручинушку». Игорь Растеряев о счастье и человеческой боли

У меня же всегда крен в людскую боль. Тот же стих «Госпиталь», например. Когда я его прочитал главному врачу, который там фигурирует, он кивнул, сказал: «Молодец, все правильно понял». Если бы я его в 2022-м году опубликовал, когда только-только это начиналось, в мой адрес посыпались бы обвинения в пораженческих настроениях. Мне бы, наверно, по башке надавали. Тогда как раз нужен был этот «плакат». Я опубликовал этот стих спустя два года, когда уже немножко подулеглось всё, и уже не так остро всё воспринимается. Это всё болевое, но в массе своей, люди это приняли как данность. То же самое, как и стих «Дед Агван», который многие сейчас читают — и взрослые, и дети. Я представляю, что бы мне сказали, если бы я его опубликовал во время Великой Отечественной войны: «Дорогой товарищ, немцы нам сожгли деревню, расстреляли всех жителей, а ты воспеваешь человека, который спасает этих нелюдей? Игорек, ты чё это?» Я бы мог уехать надолго на восток, в те края, где ещё не был. Но прошло время, и уже можно рассказать про то, как человек не потерял себя в тяжелейших условиях жизни. Мне хотелось вот про это всегда говорить, про человеческое, про то, что оно всегда должно быть.