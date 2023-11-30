Россия подешевела вместе с Китаем. В рейтинге стоимости проживания от Economist Intelligence Unit

Первое место в опубликованном сегодня рейтинге Worldwide Cost of Living 2023 исследовательской компании Economist Intelligence Unit (EIU) поделили европейский и азиатский города — Цюрих и Сингапур. Они оттеснили на третье место единственного представителя США в первой пятерке — Нью-Йорк, который разделил эту позицию с другим швейцарским городом — Женевой. Пятерку самых дорогих городов мира замкнул еще один азиатский город — Гонконг.

При расчете стоимости проживания составители рейтинга сравнивают цены более чем на 400 товаров и услуг в период с марта по сентябрь в 173 городах мира. Среди этих товаров — продукты питания, напитки, одежда, сервисы и др. При составлении рейтинга все цены на товары и услуги в разных городах переводятся в доллары.

EIU отмечает, что в 2023 году средний рост цен в городах по указанным категориям составил 7,4%, замедлившись по сравнению с прошлым годом (8,1%). Тем не менее рост цен в текущем году остается выше, чем в среднем за 2017−2021 годы.

Сохраняющаяся инфляция и укрепление курса евро привели к тому, что западноевропейские города заняли четыре позиции в топ-10 и в целом в рейтинге поднялись на более высокие места.

В свою очередь, китайские города (Пекин, Нанкин, Далянь и Уси) заметно опустились в рейтинге EIU из-за ослабления юаня, а также медленного восстановления китайской экономики после снятия ковидных ограничений и низкого потребительского спроса.

Больше всего в рейтинге по сравнению с прошлым годом опустились российские города.

Москва, которая в прошлом году занимала 37-е место, потеряла 105 позиций, оказавшись на 142-м месте, а Санкт-Петербург переместился с 73-го на 174-е место. EIU отмечает, что «хотя цены в обоих городах выросли — на 5,9% и 6,6% соответственно, этот эффект был перекрыт тем, что с прошлого года рубль обесценился примерно на 60%».

Характеризуя ситуацию со стоимостью проживания в мире в целом, EIU подчеркивает, что наименьший рост цен в нынешнем году был показан в сегменте расходов на ЖКХ, который в прошлом году был на первом месте по росту цен из-за военного конфликта на Украине и связанной с этим сложной ситуации на мировых энергетических рынках.

В этом же году на первом месте по росту цен оказались продукты питания.

«После того как Китай в конце 2022 года снял ковидные ограничения, во всем мире стала налаживаться ситуация с логистическими цепочками. Также к концу прошлого года несколько стабилизировалась ситуация с ценами на энергоресурсы, обострившаяся в феврале 2022 года, — отмечает руководительница EIU по изучению стоимости жизни Упасана Дутт.— Однако кризис, связанный с ростом стоимости проживания и высокими ценами, далек от завершения. Мы ожидаем, что в 2024 году инфляция будет ослабевать по мере того, как начнет действовать эффект от повышения учетных ставок ЦБ. Однако риски все еще остаются: возможная эскалация конфликта Израиля с “Хамасом” может привести к росту цен на энергоносители, а последствия климатического феномена Эль-Ниньо могут увеличить цены на продовольствие».