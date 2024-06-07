Росреестр одобрил переименование Ростова в Ростов Великий

Свою позицию в Росреестр представил Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Институт указал, что историческое название «Ростов Великий» зафиксировано в ряде словарей. Географическое название из существительного и последующего прилагательного должно писаться через дефис, однако сочетание «Ростов Великий» можно считать исключением из правила, считают в профильном институте РАН.