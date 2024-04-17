Роскосмос заявил, что первые спутники «Грифон» будут готовы к отправке на космодром летом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первые четыре экспериментальных аппарата орбитальной группировки «Грифон», которые планируется запустить в этом году, будут готовы к отправке на космодром уже летом. Об этом сообщил ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров.
«Аппараты будут готовы к отправке на космодром в конце лета — начале осени, далее — работы на космодроме и подготовка к пуску, что позволит обеспечить запуск до конца текущего года», — сказал Прохоров в кулуарах конференции о бизнесе в аэрокосмической отрасли «Просто космос».
«Грифон» — проект системы глобального мониторинга Земли. Группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat, каждый — с разрешением 2,5 м на пиксель. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.
В июле в госкорпорации сообщили, что африканским странам направлено предложение принять участие в создании этой системы. В октябре Роскосмос также сообщил ТАСС, что проект будет включен в федеральный проект «Сфера».