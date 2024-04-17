Роскосмос заявил, что первые спутники «Грифон» будут готовы к отправке на космодром летом

«Грифон» — проект системы глобального мониторинга Земли. Группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat, каждый — с разрешением 2,5 м на пиксель. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.