Роскачество рассказало о новом виде мошенничества в Telegram

В связи с этим в организации напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а также не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.