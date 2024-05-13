Родная кровь. Эксперт рассказала, как устанавливают отцовство по ДНК-тестам

«Одно неосторожное движение, и ты отец», — шутил Михаил Жванецкий. Но одно дело — стать им по факту, другое — официально. Как доказать своё отцовство, и какие последствия за собой это несёт, aif.ru рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов Елена Финогенова.
Технология ДНК дала нам новые уникальные возможности. В частности, благодаря ей сомневающиеся мужчины могут не полагаться на честность своих вторых половинок, а абсолютно точно убедиться в своём отцовстве. И хотя нам больше известны случаи, когда отцы бегают от своих родительских обязанностей, немало и тех мужчин, что готовы бороться за право считаться отцом.
С согласия и без
С установлением отцовства мужчины, который состоит с матерью ребенка в законном браке, всё просто — он априори признаётся отцом (впрочем, если возникают сомнения, этот факт можно оспорить в суде). Если же родители малыша официально не зарегистрировали брак, то для установления отцовства паре достаточно обратиться в органы ЗАГС, и вдвоем написать заявление.
Подать заявление в ЗАГС в одностороннем порядке мужчины может только в случае смерти матери ребенка, лишения ее родительских прав или признания ее недееспособной. Свидетельство об установлении отцовства ЗАГС выдаст в день обращения.
Но «когда в товарищах согласья нет», ничего другого не остается, как обратиться в суд и просить его назначить молекулярно-генетическую экспертизу, Поводами для этого могут быть следующие ситуации:
- мужчина сомневается в том, что ребенок, рожденный в браке, имеет к нему прямое отношение, и хочет это официально доказать. Ведь отрицательный анализ ДНК-экспертизы может снять с мужчины после развода обязанность платить алименты на чужого ребенка
- мужчина хочет признать отцовство в отношении ребенка, мать которого уже умерла и не может сказать, кто отец, а в свидетельстве о рождении информации нет
- непутевый папаша не желает признавать ребенка, а мать хочет доказать его отцовство
- мать ребенка отказывается признать мужчину отцом её ребенка, а тот хочет это оспорить. Но в этом случае истец должен осознавать, что после того, как он по суду будет признан биологическим отцом, получит не только все права, указанные в Семейном кодексе (сможет участвовать в жизни ребенка, общаться с ним, воспитывать), но и обязанности, в том числе по его содержанию. И алименты ему придется платить даже тогда, когда у его ребенка появится отчим
С ДНК не поспоришь
Процедура установления отцовства в судебном порядке — это более длительный и сложный процесс, так как королевой доказательств в этом случае будет молекулярно-генетическая экспертиза. Она проводится по назначению суда. Попросить суд об этом могут и мама ребенка, и его отец, либо опекуны и попечители.
Но, конечно, для этого не обязательно идти в суд и получать специальное определение, ведь стороны и сами могут провести молекулярно-генетическую экспертизу. Для этого им надо будет обратиться в экспертную организацию в своем регионе. Это имеет смысл сделать в том случае, если сомнения в происхождении ребенка от конкретного папы есть, но родители готовы их устранить, не доводя дело до суда.
Капиллярную кровь берут из пальца в небольшом количестве, достаточно 0,3−05 мл. Процедура выполняется одноразовыми материалами, и не вредит здоровью участников исследования. Срок такой экспертизы обычно составляет от 1 до 3 недель.
Анализу подлежит только биологический материал, так как экспертиза устанавливает кровнородственные связи, выделяя в структуре ДНК индивидуальные признаки в клетках отца, матери и самого ребенка. Если нет возможности получить образцы крови, то для исследования могут использоваться мазки со слизистой ротовой полости. То, как происходит забор этого биоматериала, каждый из нас многократно видел в популярных телепередачах на эту тему.
Результат — 99,9%
Сама ДНК-экспертиза ответит, исключается отцовство конкретного папы в отношении конкретного ребенка или нет. И если не исключается, то какова вероятность, что совпадение признаков в структуре ДНК — не случайно. Отцовство будет доказано, только в случае совпадения общих признаков не ниже, чем на 99,9%.
Но даже если после смерти этих людей прошло много времени, и никаких материалов для исследования не осталось, тем не менее, установить правду всё же можно. Ведь исследованию подлежит и биологический материал бабушки или дедушки со стороны отца, других его детей или иных родственников. А также установить отцовство можно и по отношению к еще нерожденному ребенку, то есть, еще в период беременности. Для этого проводится специальное пренатальное исследование.
Не отвертится!
Не всегда отец ребенка заинтересован в проведении экспертизы, и умышленно избегает предоставления образцов со своей стороны. Для суда это не будет помехой для вынесения решения. Наоборот, попытка ответчика помешать суду доказать факт его отцовства как раз-таки будет истолковано в пользу истца. При намеренном и необоснованном избегании экспертизы суд может признать факт отцовства доказанным и без экспертизы.
Особенно велики шансы такого исхода, если в деле есть материалы, которые подтверждают, что отец и мать были в отношениях, вместе проживали, ходили вместе к врачам, иным образом признавали беременность. Например, рассказывали друзьям, знакомым, родственникам о будущем ребенке, или о том, что у них есть отношения. Возможно, мужчина и женщина размещали общие фотографии и видео в соцсетях. Все это также может приниматься судов в качестве доказательства факта отцовства.
Конечно, процедура установления отцовства может показаться неприятной, но это необходимо сделать в интересах ребенка и для защиты его законных прав, таких, как: право на заботу, на возможность знать своих родителей и проживать с ними, на получение.