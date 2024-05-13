Родная кровь. Эксперт рассказала, как устанавливают отцовство по ДНК-тестам

Но даже если после смерти этих людей прошло много времени, и никаких материалов для исследования не осталось, тем не менее, установить правду всё же можно. Ведь исследованию подлежит и биологический материал бабушки или дедушки со стороны отца, других его детей или иных родственников. А также установить отцовство можно и по отношению к еще нерожденному ребенку, то есть, еще в период беременности. Для этого проводится специальное пренатальное исследование.