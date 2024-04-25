Родившийся с зеленым окрасом щенок ретривера стал звездой Сети

Специалисты объяснили, что щенок абсолютно здоров, а его необычный окрас вызван влиянием биливердина — зеленого желчного пигмента, который был в утробе матери. Это вещество не нанесет вреда питомцу, а необычный окрас исчезнет по мере взросления. К слову, уже через несколько недель после рождения собаки зеленый окрас начал тускнеть.