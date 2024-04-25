Родившийся с зеленым окрасом щенок ретривера стал звездой Сети

В американском штате Флорида родился необычный щенок — на свет появился ретривер с зеленым окрасом. Всего за несколько недель питомец успел стать звездой Сети — видеоролики с ним набирают несколько миллионов просмотров, а пользователи неустанно обсуждают необычный окрас животного. Об этом также пишет Fox News.
Щенок по кличке Шемрок родился 3 марта, удивив сотрудников питомника Golden Treasures своим нетипичным ярко-зеленым цветом. Примечательно, что другие питомцы родились со стандартным золотистым окрасом — выделился только Шемрок.
Специалисты объяснили, что щенок абсолютно здоров, а его необычный окрас вызван влиянием биливердина — зеленого желчного пигмента, который был в утробе матери. Это вещество не нанесет вреда питомцу, а необычный окрас исчезнет по мере взросления. К слову, уже через несколько недель после рождения собаки зеленый окрас начал тускнеть.
На протяжении нескольких недель сотрудники питомника активно делятся в социальных сетях снимками щенка. В TikTok видеоролик с ним набрал более 8 млн просмотров.