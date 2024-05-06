Родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, в свою очередь, отметила, что на дефицит в общении также указывают изменения в поведении — ребенок может становиться вспыльчивым, ссориться и плохо себя вести. В этом случае он также может говорить фразы «Я вам не нужен», «Меня никто не понимает», потому что чувствует себя одиноким.