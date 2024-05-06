Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими

Закрытость, отстранение от разговоров и игнорирование совместного досуга с родителями может говорить о том, что ребенку не хватает общения с близкими.

Источник: Freepik

Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Сириус» Наталья Васильева.

«Дети, которые испытывают дефицит в общении, становятся тревожными, им сложно выражать свои чувства и эмоции. У них могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, они не чувствуют себя защищенными».

Наталья Васильева
психолог семейного центра «Сириус»

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, в свою очередь, отметила, что на дефицит в общении также указывают изменения в поведении — ребенок может становиться вспыльчивым, ссориться и плохо себя вести. В этом случае он также может говорить фразы «Я вам не нужен», «Меня никто не понимает», потому что чувствует себя одиноким.

Еще один сигнал, о котором рассказала Карпович, — частые заболевания и жалобы на плохое самочувствие. По ее словам, это связано с тем, что родители становятся более ласковыми, когда их дети болеют.

Начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева до этого говорила, что родители могут заметить потерю интереса дочери к тому, что раньше ей нравилось. Такое поведение — один из признаков подавленного настроения. В общении с ребенком она посоветовала подчеркивать, что взрослые всегда готовы выслушать и прийти на помощь.