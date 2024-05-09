Родителям дали советы, как поддержать ребенка перед ЕГЭ

«Конечно же, важно поддерживать ребенка эмоционально. Необходимо задавать вопросы о его самочувствии, о том, насколько он ощущает себя готовым и за что он переживает. В такие моменты подростку важно, чтобы его выслушали. При этом, он нуждается в поощрении и в ощущении того, что близкие люди верят в его силы», — добавила она.