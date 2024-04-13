Родительская суббота 4-й седмицы. Что можно и нельзя 13 апреля 2024 года

Будущий святитель Иона Московский, митрополит Киевский и всея Руси, родился в конце XIV века в Костромской земле. В 12 лет он принял монашество в одном из Галичских монастырей, а затем перешел в Московский Симонов монастырь. Он подвизался в посте, молитве, чтении слова Божия. В 1431 году Иона был поставлен епископом на Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы обратить ко Христу иноверных жителей своей епархии. В 1448 году Иона был избран митрополитом Всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом Московским. Именно тогда прекратилась зависимость Русской Церкви от Константинополя и было положено начало автокефалии.