Родительская суббота 4-й седмицы. Что можно и нельзя 13 апреля 2024 года

13 апреля 2024 года вспоминается святитель Иона Московский, первый патриарх на Руси, и проходит родительская суббота четвертой седмицы. В этот день положено молиться об умерших родственниках и посещать их могилы. В народе день имел название Огнище, предки считали, что сегодня обязательно проводить ритуал очищения с помощью огня.
Родительская суббота четвертой седмицы
Родительская суббота четвертой седмицы Великого поста в 2024 году приходится на 13 апреля. Как рассказывает журнал «Фома», важно в этот день побывать в храме, так как пост — время для добрых дел, и забота о покойных — один из таких. Святые отцы учат: «Есть дело весьма богоугодное и полезное — при Божественном и Преславном Таинстве совершать поминовение усопших в правой вере».
Кто такой святитель Иона Московский?
Будущий святитель Иона Московский, митрополит Киевский и всея Руси, родился в конце XIV века в Костромской земле. В 12 лет он принял монашество в одном из Галичских монастырей, а затем перешел в Московский Симонов монастырь. Он подвизался в посте, молитве, чтении слова Божия. В 1431 году Иона был поставлен епископом на Рязанскую и Муромскую кафедру. Немало трудов положил он на то, чтобы обратить ко Христу иноверных жителей своей епархии. В 1448 году Иона был избран митрополитом Всероссийским с титулом «Киевский и всея Руси». Местом пребывания он избрал Москву, поэтому именуется также митрополитом Московским. Именно тогда прекратилась зависимость Русской Церкви от Константинополя и было положено начало автокефалии.
Живя по заповедям Божьим и строго соблюдая монашеские обеты, святитель Иона получил от Господа дар чудотворений и прозорливости. По его молитвам исцелялись болящие различными недугами.
В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Но по молитвам Ионы и его клира 2 июля, в праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона отошел ко Господу в глубокой старости 31 марта 1461 года. А в 1472 году при перестройке Успенского собора совершилось обретение нетленных мощей святителя Ионы. По молитвам угодника Божия происходили исцеления.
Что можно делать 13 апреля 2024 года?
— Родительская суббота, а значит, положено молиться в храме об умерших родных. Также положено посещать их могилы.
— Положено убраться в доме.
— Старье и хлам раньше положено было сжигать, сейчас же можно просто выбросить. Если вещь хорошая, ее нужно отдать нуждающимся.
— В саду белят деревья и наводят порядок.
Что нельзя делать 13 апреля 2024 года?
— Нельзя оставлять беспорядок в доме.
— Нельзя бросать в раковине или на столе немытую посуду.
— Нельзя вечер проводить в темноте.
— Нельзя спать отдельно от супруга.
— Нельзя сплетничать и спорить.