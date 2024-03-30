Родительская суббота 2-й седмицы. Что можно и что нельзя 30 марта 2024 года

Он родился в конце IV века в знатной римской семье. В 17 лет он отказался от свадьбы, раздал имущество нищим и отправился в город Эдесса (эта территория современной Турции). Он стал жить на паперти храма Пресвятой Богородицы, где хранилась Туринская плащаница. Там он жил, питаясь только водой и хлебом, который ему подавали верующие. Спустя 17 лет пономарь храма услышал от иконы глас Богородицы, повелевшей ввести внутрь «человека Божия, достойного Царства Небесного». Многие в городе узнали о праведнике и стали почитать его. Алексия тяготило такое внимание, и он тайно сел на корабль и вернулся в Рим. Там он попросил у своего отца Евфимиана, который даже не узнал собственного сына, разрешения поселиться в его имении. Тот выделил ему помещение при входе и велел кормить с хозяйского стола. Алексий слышал горький плач своей брошенной невесты и опечаленной матери, но продолжал молиться и смиренно сносить насмешки прислуги. Прожив еще 17 лет, он почувствовал приближающуюся кончину и описал всю свою жизнь, попросив прощения у близких. В день смерти Алексия в соборной церкви папа Римский и прихожане услышали глас из алтаря, просивший найти «отходящего в вечную жизнь человека Божия», чтобы он успел помолиться о городе. Людям была дана подсказка: искать следует в доме Евфимиана. К тому моменту святой уже преставился. Его лицо светилось, как у ангелов. В руках он сжимал хартию, после прочтения которой стало известно, что этим нищим оказался родной сын Алексий. Тело святого человека Божия на неделю выставили в церкви в центре Рима. От его мироточащих мощей исходило благоухание, исцелявшее многих больных.