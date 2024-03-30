Родительская суббота 2-й седмицы. Что можно и что нельзя 30 марта 2024 года

Почему в Великий пост много родительских суббот?
Субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста — родительские. Вот как это объясняется в журнале «Фома»: во время будних дней Великого поста обычная Литургия не совершается, если нет большого праздника. Следовательно, и главное литургическое поминовение усопших тоже совершается реже. Чтобы не лишать умерших молитвенного представительства о них, Церковь установила три особых дня для молитвы о них Великим постом. Тут важен факт возможности быть лично на Литургии и молиться за усопших. То есть не просто подать записку об упокоении или заказать сорокоуст, чтобы в храме поминали в течение сорока дней или сорока Литургий, а лично принять участие в молитве.
Кто такой Алексий, человек Божий?
Он родился в конце IV века в знатной римской семье. В 17 лет он отказался от свадьбы, раздал имущество нищим и отправился в город Эдесса (эта территория современной Турции). Он стал жить на паперти храма Пресвятой Богородицы, где хранилась Туринская плащаница. Там он жил, питаясь только водой и хлебом, который ему подавали верующие. Спустя 17 лет пономарь храма услышал от иконы глас Богородицы, повелевшей ввести внутрь «человека Божия, достойного Царства Небесного». Многие в городе узнали о праведнике и стали почитать его. Алексия тяготило такое внимание, и он тайно сел на корабль и вернулся в Рим. Там он попросил у своего отца Евфимиана, который даже не узнал собственного сына, разрешения поселиться в его имении. Тот выделил ему помещение при входе и велел кормить с хозяйского стола. Алексий слышал горький плач своей брошенной невесты и опечаленной матери, но продолжал молиться и смиренно сносить насмешки прислуги. Прожив еще 17 лет, он почувствовал приближающуюся кончину и описал всю свою жизнь, попросив прощения у близких. В день смерти Алексия в соборной церкви папа Римский и прихожане услышали глас из алтаря, просивший найти «отходящего в вечную жизнь человека Божия», чтобы он успел помолиться о городе. Людям была дана подсказка: искать следует в доме Евфимиана. К тому моменту святой уже преставился. Его лицо светилось, как у ангелов. В руках он сжимал хартию, после прочтения которой стало известно, что этим нищим оказался родной сын Алексий. Тело святого человека Божия на неделю выставили в церкви в центре Рима. От его мироточащих мощей исходило благоухание, исцелявшее многих больных.
Что можно делать 30 марта 2024 года?
- Следует помолиться в храме об умерших родных.
- Принято собирать березовый сок, из него делали взвар с медом и пряностями.
- Хороший день для охоты и рыбалки.
Что нельзя делать 30 марта 2024 года?
- Нельзя давать взаймы.
- Нельзя собираться в дорогу.