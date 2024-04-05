Робби Уильямс назвал единственного «коммерчески жизнеспособного» артиста

«Мэтт Хили — единственная коммерчески жизнеспособная звезда поп/рока», — продолжил он. Музыкант назвал фронтмена британской рок-группы The 1975 суперумным, суперталантливым и готовым вывести слушателя из равновесия. По словам Уильямса, подобную энергию ему нужно вернуть и в свое творчество.