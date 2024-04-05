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Робби Уильямс назвал единственного «коммерчески жизнеспособного» артиста

По мнению поп-певца, музыкальная сцена сейчас очень «скучна».

Источник: AP 2023

«Я не нападаю на саму музыку. Я просто оплакиваю смерть напряжения, риска, личности», — поделился опасениями Робби в своих социальных сетях.

«Мэтт Хили — единственная коммерчески жизнеспособная звезда поп/рока», — продолжил он. Музыкант назвал фронтмена британской рок-группы The 1975 суперумным, суперталантливым и готовым вывести слушателя из равновесия. По словам Уильямса, подобную энергию ему нужно вернуть и в свое творчество.

В феврале The 1975 подтвердили, что работают над новой музыкой. До этого Хили говорил, что коллектив возьмет «бессрочный перерыв» в творческой деятельности.