Робби Уильямс назвал единственного «коммерчески жизнеспособного» артиста

«Я не нападаю на саму музыку. Я просто оплакиваю смерть напряжения, риска, личности», — поделился опасениями Робби в своих социальных сетях.
«Мэтт Хили — единственная коммерчески жизнеспособная звезда поп/рока», — продолжил он. Музыкант назвал фронтмена британской рок-группы The 1975 суперумным, суперталантливым и готовым вывести слушателя из равновесия. По словам Уильямса, подобную энергию ему нужно вернуть и в свое творчество.
В феврале The 1975 подтвердили, что работают над новой музыкой. До этого Хили говорил, что коллектив возьмет «бессрочный перерыв» в творческой деятельности.