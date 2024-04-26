«Римляне» и «греки». Как форма стопы влияет на здоровье

Выдающийся второй палец у обладателей такой стопы нередко называют «пальцем Мортона» по имени американского хирурга-ортопеда начала прошлого века, впервые описавшего данную особенность. Подобное строение ступни нередко приводит к чрезмерному давлению на головку второй плюсневой кости на подошвенной поверхности и образованию натоптышей. У «греков» встречается и такая деформация, как молоткообразный палец: длинный второй палец со временем загибается из-за недостатка места, фиксируется в согнутом положении, вызывая гипертонус мышц и болевой синдром. Нарушения в биомеханике ходьбы при ярко выраженном «пальце Мортона» могут повлечь деформации и боли во всём опорно-двигательном аппарате снизу доверху.