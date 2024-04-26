«Римляне» и «греки». Как форма стопы влияет на здоровье

Идеальной формой ступни издавна считалась греческая стопа. Именно такая ножка у Венеры Милосской, большинства античных статуй и даже у американской статуи Свободы.
Наши эксперты:
— директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская;
— врач-кинезиолог, мануальный терапевт Григорий Крутов.
Форма стопы (греческая, египетская, римская и др.) необязательно хранит секреты вашего происхождения. Но считается, что конфигурация ступни отражает характер, темперамент, сексуальность человека. И уж точно она связана со здоровьем.
Египетская стопа
Египтяне ассоциировали форму стопы со своей символикой и мистическими учениями. А изображения богини Исиды редко обходились без акцента на её ноги, которые считались символом жизненной энергии и плодородия. Нагрузка у такого типа стопы приходится на большой палец.
Как избежать проблем. Особое внимание стоит уделять профилактике «косточки» (hallux valgus). Также полезно следить за адекватным распределением давления на стопы с помощью индивидуальных ортезов (ортопедических стелек). Для ежедневного ношения следует выбирать комфортную обувь с закруглённым носком и небольшим каблуком.
Греческая стопа
Выдающийся второй палец у обладателей такой стопы нередко называют «пальцем Мортона» по имени американского хирурга-ортопеда начала прошлого века, впервые описавшего данную особенность. Подобное строение ступни нередко приводит к чрезмерному давлению на головку второй плюсневой кости на подошвенной поверхности и образованию натоптышей. У «греков» встречается и такая деформация, как молоткообразный палец: длинный второй палец со временем загибается из-за недостатка места, фиксируется в согнутом положении, вызывая гипертонус мышц и болевой синдром. Нарушения в биомеханике ходьбы при ярко выраженном «пальце Мортона» могут повлечь деформации и боли во всём опорно-двигательном аппарате снизу доверху.
Но есть и плюсы: греческая стопа выглядит очень гармонично и красиво. Кроме того, было высказано предположение, что удлинённый второй палец положительно влияет на спортивные результаты у бегунов. Однако эта версия требует дополнительного изучения.
Как избежать проблем. Это тот редкий случай, когда врачи-подиатры не будут ругать пациентов за обувь большего, чем надо, размера и за модели с острым носом. Обувь хорошо бы дополнить ортопедическими стельками полного контакта, так как они будут способствовать оптимальному перераспределению давления на стопу.
Римская стопа
Широкая и прямоугольная, она требует особого внимания к полноте обуви и ширине носка. Иначе онихокриптоз (вросший ноготь) будет возникать постоянно. Край ногтя проникает в мягкие ткани около ногтевого ложа, вызывая боль, воспаление. Это чаще всего происходит на больших пальцах, но может встречаться и на других.
Как избежать проблем. В идеале ботинки и туфли должны быть с просторным квадратным или круглым носком.