Ридли Скотт может снять фильм о группе The Bee Gees

По слухам, продюсерам очень понравился снятый Скоттом, еще не выпущенный сиквел «Гладиатора», поэтому они позвали постановщика для работы над нетипичным для него проектом, уточняет Deadline. Фильм находится в разработке с 2022-го.
Сценаристом для картины выступит Джон Логан, работавший над «Гладиатором», «Авиатором» (2004), «007: Координаты “Скайфолл”» (2012).
Название фильма, дата выхода и актерский состав пока не сообщаются.
Интересно, что в начале своей карьеры Ридли мог снять ленту Castle Accident, в которую его пригласил менеджер The Bee Gees Роберт Стигвуд. Участники группы должны были сыграть в ней главные роли. Однако проект так и не был реализован.
Тем временем появился трейлер байопика об Эми Уайнхаус, премьера которого запланирована на 17 мая.