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Ридли Скотт может снять фильм о группе The Bee Gees

Режиссер Ридли Скотт, известный по лентам «Гладиатор» (2000) и «Бегущий по лезвию» (1982), ведет переговоры о том, чтобы снять байопик о легендарном поп-коллективе The Bee Gees. Производством его займется компания Paramount Pictures.
Источник: AFP 2023

По слухам, продюсерам очень понравился снятый Скоттом, еще не выпущенный сиквел «Гладиатора», поэтому они позвали постановщика для работы над нетипичным для него проектом, уточняет Deadline. Фильм находится в разработке с 2022-го.

Сценаристом для картины выступит Джон Логан, работавший над «Гладиатором», «Авиатором» (2004), «007: Координаты “Скайфолл”» (2012).

Название фильма, дата выхода и актерский состав пока не сообщаются.

Интересно, что в начале своей карьеры Ридли мог снять ленту Castle Accident, в которую его пригласил менеджер The Bee Gees Роберт Стигвуд. Участники группы должны были сыграть в ней главные роли. Однако проект так и не был реализован.

Тем временем появился трейлер байопика об Эми Уайнхаус, премьера которого запланирована на 17 мая.