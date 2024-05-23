Рианна в кожаном тренче испекла блины за прилавком

36-летняя Рианна посетила мероприятие своего косметического бренда Fenty, которое прошло 21 мая в Шанхае. Певица встала за прилавок и напекла блинов, которыми угостила присутствующих гостей. Бизнесвумен была одета в черный кожаный плащ, туфли на каблуках, солнцезащитные очки и бриллиантовое колье. Знаменитость сделала укладку и макияж с красной помадой.
В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.
Недавно Рианна приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Fenty Beauty. Певица была запечатлена в золотом бикини, украшенном пайетками. Поп-исполнительница также надела несколько колец и цепи.