Рианна в кожаном тренче испекла блины за прилавком

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.