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Рианна стала певицей с наибольшим числом бриллиантовых дисков

Певица Рианна получила четыре бриллиантовые сертификации от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Теперь у артистки в сумме семь таких дисков — это рекорд среди женщин в музыкальной индустрии.

Источник: AFP 2023

На сайте организации говорится, что бриллиантовыми признаны хиты Рианны Umbrella (2007), Work (2016), Needed Me (2016) и Stay (2012). Ранее такую сертификацию получили песни Diamonds (2012), Love the Way You Lie (2010) и We Found Love (2011).

«Бескомпромиссно», — прокомментировала звезда свои победы в соцсетях.

Сейчас Рианна работает над новым альбомом. По словам исполнительницы, в грядущем релизе она хочет отразить свою творческую эволюцию и добиться «отличного звучания».

Последний полноформатник Рианны ANTI вышел почти десять лет назад — в 2016 году. С тех пор артистка стала матерью двух сыновей и миллиардершей. Капитал певицы вырос благодаря ее бренду, производящему косметику и нижнее белье.