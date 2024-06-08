Рианна снялась с сигаретой из купюры доллара для глянца

Издание выпустило три версии обложки с певицей. На черно-белой Рианна позировала с крупными локонами и броским макияжем с накладными ресницами и угольно-черными стрелками. В зубах она держала сигарету, скрученную из купюры доллара. На других обложках Рианна предстала с приподнятыми бровями-ниточками и длинными стрелками. Ей также сделали укладку с прядями в разные стороны.