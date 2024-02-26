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Резиденцию Фредди Меркюри в Лондоне выставили на аукционе за €35 млн

Резиденцию британского музыканта и певца, бывшего вокалиста рок-группы Queen выставили на аукционе. Об этом 26 февраля сообщило издание Bloomberg.
Источник: AP 2023

По информации издания, его резиденцию в Лондоне выставили на торги за £30 млн (€35 млн). В настоящее время владелицей резиденции является Мэри Остин, подруга музыканта, которой он завещал большую часть своего состояния. По ее словам, она довольно давно думала о продаже, а решение подкрепили итоги аукциона Sotheby’s в сентябре прошлого года, когда было собрано $50 млн от продажи личных вещей Меркьюри. Часть средств была передана в The Mercury Phoenix Trust (благотворительный фонд, созданный после смерти музыканта) и Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.

Отмечается, что владелица резиденции Мэри Остин проживает в доме одна.

В сентябре 2023 года жилет Фредди Меркьюри с портретами его шести котов продан с аукциона за $174 тыс. Сумма лота в 20 раз превысила его оценочную стоимость домом Sotheby’s. Шелковый жилет был подарен Меркьюри на Рождество 1990 года его другом.

7 сентября прошлого года сообщалось, что на том же аукционе был продан рояль Yamaha, ранее принадлежавший Фредди Меркьюри. Покупателю он обошелся в £1,74 млн ($2,2 млн).