Резиденцию Фредди Меркюри в Лондоне выставили на аукционе за €35 млн

По информации издания, его резиденцию в Лондоне выставили на торги за £30 млн (€35 млн). В настоящее время владелицей резиденции является Мэри Остин, подруга музыканта, которой он завещал большую часть своего состояния. По ее словам, она довольно давно думала о продаже, а решение подкрепили итоги аукциона Sotheby’s в сентябре прошлого года, когда было собрано $50 млн от продажи личных вещей Меркьюри. Часть средств была передана в The Mercury Phoenix Trust (благотворительный фонд, созданный после смерти музыканта) и Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.