Режиссер Бондарчук признался в страхе перед Хабенским

Отмечается, что в ходе встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» выяснилось, что многие молодые артисты побаивались Хабенского. «Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь. Он в обертонах, загадочный, он знает об этом. Он знает, когда приходит на площадку, что многие робеют в его присутствии», — поделился режиссер.