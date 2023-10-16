Рейс в Мексике задержали из-за роя комаров в пассажирском салоне
Через 2,5 часа насекомые покинули самолет.
Через 2,5 часа насекомые покинули самолет.
Как передает UPI, внутренний рейс Гвадалахара-Мехико был задержан более чем на 2 часа. Причина — нашествие комаров.
Рейс Volaris VOI221 должен был вылететь в 16:30 по местному времени, но был задержан до 18:59, поскольку экипаж и пассажиры пытались избавиться от насекомых. На видео, снятом очевидцами, видно, как пассажиры бьют комаров, а бортпроводники опрыскивают их спреем от насекомых.
Со временем с роем удалось справиться. По словам местных чиновников, международный аэропорт Гвадалахары расположен среди густой растительности и сети рек, что делает его идеальным местом для размножения комаров.
Недавно в Дубае задержали рейс из-за медведя в грузовом отсеке самолета.
Олеся Маевская