Рейс в Мексике задержали из-за роя комаров в пассажирском салоне

Как передает UPI, внутренний рейс Гвадалахара-Мехико был задержан более чем на 2 часа. Причина — нашествие комаров.

Рейс Volaris VOI221 должен был вылететь в 16:30 по местному времени, но был задержан до 18:59, поскольку экипаж и пассажиры пытались избавиться от насекомых. На видео, снятом очевидцами, видно, как пассажиры бьют комаров, а бортпроводники опрыскивают их спреем от насекомых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ebWpP8Ym0MI?si=n9fTNbvIw2nWxbQN" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Со временем с роем удалось справиться. По словам местных чиновников, международный аэропорт Гвадалахары расположен среди густой растительности и сети рек, что делает его идеальным местом для размножения комаров.

Недавно в Дубае задержали рейс из-за медведя в грузовом отсеке самолета.

Олеся Маевская