Reuters узнал о визите Илона Маска в Китай

Tesla продала в Китае более 1,7 млн автомобилей с тех пор, как вышла на рынок в этой стране десять лет назад. С 2021 года компания хранит все данные, собранные ее автомобилями, в Шанхае, как того требуют китайские регулирующие органы, и не передает их в США. В Шанхае также расположен завод Tesla.