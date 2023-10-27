Reuters: Германия стала заменять людей роботами из-за острой нехватки рабочих

По данным Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK), в июне в стране было незанято около 1,7 миллиона рабочих мест. Более половины компаний борются за заполнение вакансий, что обходится росту крупнейшей экономики Европы почти в 100 миллиардов евро (109 миллиардов долларов) в год. Компенсировать нехватку рабочих рук частично помогли увеличение числа работающих женщин и резкий рост иммиграции.

Однако из-за ухода беби-бумеров на пенсию к 2035 году численность работников может сократиться на семь миллионов человек.

Компании все чаще используют роботов в связи со старением населения Германии. Роботы обеспечивают выживание компаний, которые видят, что их будущее находится под угрозой из-за нехватки персонала, пояснил управляющий директор FANUC, поставляющей предприятиям роботов, Ральф Винкельманн. Использование труда машин ведется не для быстрого сокращения расходов, а чтобы сделать работу «более здоровой, интересной и безопасной», объяснил представитель немецкого профсоюза IG Metall.