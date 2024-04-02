Ретроградный Меркурий в 2024-м году: когда начался и сколько продлится, как влияет на жизнь

Особенно заметным эффект ретроградного Меркурия оказывается для людей, которые родились в этот период. В апреле 2024-го наиболее мощное влияние на себе ощутят Овны. В августе наибольшему влиянию подвергнутся Львы и Девы, а в ноябре-декабре самое сильно воздействие будет оказано на Стрельцов.