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Ретроградный Меркурий в 2024-м году: когда начался и сколько продлится, как влияет на жизнь

1 апреля начинается период ретроградного Меркурия. Эта фаза весной 2024-го продлится до 25 апреля.

Источник: NASA

Также в этом году аналогичные периоды будут с 5 по 28 августа и с 26 ноября по 15 декабря.

Ретроградным Меркурием в астрологии называют явление, когда движение планеты из-за изменения траектории кажется обратным относительно его привычного направления.

Считается, что Меркурий оказывает влияние на удачу в делах, связанных с техникой, документами, транспортом. Именно поэтому во время ретроградного Меркурия не советуют:

  • подписывать важные соглашенияпокупать автомобиль и новые гаджеты;
  • менять интернет-провайдера;
  • проводить операции и радикально менять внешность;
  • одалживать и занимать деньги;
  • начинать домашний ремонт;
  • планировать поезд;
  • кивступать в брак.

Тем не менее, ретроградный Меркурий лояльно относится ко всему, что требует починки и восстановления. Под его влиянием можно:

  • отыскать потерянные документы;
  • восстановить отношения с близкими;
  • продать что-то, что давно лежит без дела;
  • воплотить в жизнь проект, который давно не давал покоя;
  • избавиться от ненужной информации, почистив смартфон или компьютер;
  • сесть на диету;
  • посвятить себя творчеству и очищению организма.

Особенно заметным эффект ретроградного Меркурия оказывается для людей, которые родились в этот период. В апреле 2024-го наиболее мощное влияние на себе ощутят Овны. В августе наибольшему влиянию подвергнутся Львы и Девы, а в ноябре-декабре самое сильно воздействие будет оказано на Стрельцов.