Ретроградный Меркурий в 2024-м году: когда начался и сколько продлится, как влияет на жизнь

Также в этом году аналогичные периоды будут с 5 по 28 августа и с 26 ноября по 15 декабря.
Ретроградным Меркурием в астрологии называют явление, когда движение планеты из-за изменения траектории кажется обратным относительно его привычного направления.
Считается, что Меркурий оказывает влияние на удачу в делах, связанных с техникой, документами, транспортом. Именно поэтому во время ретроградного Меркурия не советуют:
- подписывать важные соглашенияпокупать автомобиль и новые гаджеты;
- менять интернет-провайдера;
- проводить операции и радикально менять внешность;
- одалживать и занимать деньги;
- начинать домашний ремонт;
- планировать поезд;
- кивступать в брак.
Тем не менее, ретроградный Меркурий лояльно относится ко всему, что требует починки и восстановления. Под его влиянием можно:
- отыскать потерянные документы;
- восстановить отношения с близкими;
- продать что-то, что давно лежит без дела;
- воплотить в жизнь проект, который давно не давал покоя;
- избавиться от ненужной информации, почистив смартфон или компьютер;
- сесть на диету;
- посвятить себя творчеству и очищению организма.
Особенно заметным эффект ретроградного Меркурия оказывается для людей, которые родились в этот период. В апреле 2024-го наиболее мощное влияние на себе ощутят Овны. В августе наибольшему влиянию подвергнутся Львы и Девы, а в ноябре-декабре самое сильно воздействие будет оказано на Стрельцов.