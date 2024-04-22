Реставрация самой большой русской карты XVII века займет 14 месяцев

«Как методика будет уже утверждена, начинается процесс. Процесс этот пока, ориентировочно, 14 месяцев. Если вдруг, неожиданно какие-то нюансы не обнаружатся. Ориентировочно, да, это до 14 месяцев, рассчитываем, что завершим. У нас в следующем году 180 лет РГО, и мы, конечно, на юбилей хотим ее презентовать», — сказал он.
Предварительные исследования планируют завершить летом. Методику реставрации памятника мирового значения утвердят 17 лучших специалистов в России, сообщил Гуров. Он также уточнил, что в планах помимо реставрации — большой просветительский, научно-исследовательский и образовательный проект. Будут созданы мультимедийные материалы, книги, фильмы, в основу которых ляжет карта Ремезова. Их намерены презентовать также в рамках дополнительного образования для школьников по всей России.
Как пройдет реставрация
Для реставрации карты будет создана новейшая методика по укреплению старинной ткани, очистке чертежа от пыли. Конкурс на выполнение работ стартует после утверждения методики. Он продлится порядка месяца. Отмечается, что проведением работ заинтересовались эксперты из всех ведущих реставрационных организаций России, в том числе ГосНИИ реставрации, Царского Села, Эрмитажа, Государственного исторического музея.
«Еще одна из важных задач — это сохранение карты в дальнейшем, ее правильное хранение, экспонирование. Для этого предполагается изготовить специальную микроклиматическую витрину, чтобы обеспечить хранение с соблюдением норм температурно-влажностного режима. Тем самым мы минимизируем воздействие агрессивной окружающей среды, и карта будет дальше доступна для исследования, изучения широкому кругу людей», — сказала кандидат искусствоведения, заведующая лабораторией научной реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа Татьяна Шишкова.
О карте
Большой чертеж Сибири Семена Ремезова, состоящий из 18 отдельных чертежей размером 213 см в высоту и 277 см в длину, также называют «Картографическая Джоконда». Юг расположен наверху, а север — внизу карты. У нее нет привычного масштаба и координатной сетки, расстояния исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат, например, места, где «Александр Македонский ружье закопал». Карта содержит множество историко-географических и этнографических сведений о Сибири и Дальнем Востоке XVII века, на карте указаны старинные названия географических объектов, населенных пунктов.
«В ходе инструментальных исследований совсем недавно выяснилось, что эта карта создана по иконописным технологиям. Пункты, которые сейчас кажутся темными, — на самом деле это двухслойные драгоценные металлы. Снизу серебро, сверху сусальное золото. Сейчас они потемнели, выцвели. Таких [карт] больше нет, не сохранились. Она уникальна своим размером, она уникальна своим происхождением, она уникальна своей историей», — объяснил Гуров.
Петр Великий лично оценил работу Ремезова. По легенде, он экзаменовал своих приближенных, слабо знающих географию по «Большому чертежу Сибири». После путешествия по Европе и обучения там Петр I начал активно развивать отечественную картографию по европейским стандартам.
С 1947 по 2007 год карта экспонировалась в Петровской галерее Эрмитажа. Сейчас «Большой чертеж Сибири» хранится в Картографическом фонде РГО.