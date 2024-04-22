Реставрация самой большой русской карты XVII века займет 14 месяцев

«Как методика будет уже утверждена, начинается процесс. Процесс этот пока, ориентировочно, 14 месяцев. Если вдруг, неожиданно какие-то нюансы не обнаружатся. Ориентировочно, да, это до 14 месяцев, рассчитываем, что завершим. У нас в следующем году 180 лет РГО, и мы, конечно, на юбилей хотим ее презентовать», — сказал он.