Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Xzibit может возродить шоу «Тачку на прокачку»

Хип-хоп-артист, актер и телеведущий Xzibit в своих соцсетях намекнул, что его легендарная телепрограмма «Тачку на прокачку» (англ. Pimp My Ride), выходящая на MTV c 2004-го по 2007-й, получит продолжение.

Исполнитель опубликовал фотографию автомобиля с его именем, написанным золотой краской на капоте, и словами внизу: «Пришло время вернуться к кастомизации тачек». Подпись под снимком содержит лишь дату — 9 мая. Никаких дополнительных подробностей пока нет.

В «Тачку на прокачку» команда автомехаников и автодизайнеров кардинально улучшали плохо выглядящие, «убитые» машины, помогая таким образом людям с небольшим достатком повысить свой статус.

Недавно Xzibit также неожиданно сделал ремикс на песню Belief группы Otyken, состоящей из представителей коренных народов Сибири.