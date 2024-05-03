Рэпер Xzibit может возродить шоу «Тачку на прокачку»

Исполнитель опубликовал фотографию автомобиля с его именем, написанным золотой краской на капоте, и словами внизу: «Пришло время вернуться к кастомизации тачек». Подпись под снимком содержит лишь дату — 9 мая. Никаких дополнительных подробностей пока нет.
В «Тачку на прокачку» команда автомехаников и автодизайнеров кардинально улучшали плохо выглядящие, «убитые» машины, помогая таким образом людям с небольшим достатком повысить свой статус.
Недавно Xzibit также неожиданно сделал ремикс на песню Belief группы Otyken, состоящей из представителей коренных народов Сибири.