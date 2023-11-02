Реку Херота в Сочи переименуют по решению суда

Адлерский районный суд принял решение переименовать сочинскую реку Хероту. Теперь она будет называться Хорота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

Хорота протекает в Адлерском районе Сочи, она долгие годы являлась одной из самых посещаемых достопримечательностей. Однако в 2020 году табличка с названием реки исчезла. В марте жители Сочи сообщили, что указатель с названием «Херота» появился снова. Мэрия города пояснила, что река обозначена по-старому на указателе до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре.

Активисты требовали переименовать реку с 2020 года. Дело в том, что Хорота — ее историческое название, однако некоторые краеведы не согласились и настаивали на другом названии.

По данным Сочинского географического общества, Херота сменила свое название на Хорота еще в 2020 году. Однако Росреестр не внес соответствующее изменение в каталог, поэтому ученый секретарь СГО обратилась в Адлерский суд с иском.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление. В ближайшее время появятся новые указатели, где река будет названа Хоротой.

Историк Владимир Костиников добавил, что в документах встречаются вариации Хирота, Хуарота, Хорота, а абхазы называли реку Хвирта. При этом современные жители привыкли к названию Херота, которое используется более 100 лет.

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Олеся Маевская