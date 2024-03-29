Реконструировано лицо китайского императора VI века

Император У-ди был правителем династии Северная Чжоу в древнем Китае. Во время своего правления с 560 по 578 год нашей эры он построил сильную армию и объединил северную часть древнего Китая после победы над династией Северная Ци. У-ди был этническим сяньби, то есть принадлежал древнемонгольским племенам кочевников, жившим на территории современной Монголии, а также на севере и северо-востоке Китая.