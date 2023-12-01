Регистрация на ЕГЭ-2024: даты, как записаться
Основной этап государственного экзамена стартует 23 мая.
Основной этап государственного экзамена стартует 23 мая.
Ежегодно российские школьники сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по разным дисциплинам. Подготовка к важному этапу в жизни школьников начинается задолго до объявления дат проведения. В первый день зимы будущие выпускники могут пройти процедуру обязательной регистрации, которая продлится до 1 февраля включительно. Как подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2024 году, расписание досрочного и основного этапа — в материале «Известий».
Регистрация на сдачу ЕГЭ в 2024 году в досрочном и основном порядке начинается 1 декабря 2023 года. При этом заканчивается регистрационный этап 1 февраля 2024 года. В течение двух месяцев все граждане, желающие сдать единый государственный экзамен, обязуются пройти процедуру регистрации.
Весной 2023 года Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ, в котором зафиксированы изменения, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Теперь заявление на сдачу экзаменов можно подавать дистанционно. Раньше такая возможность была у выпускников лишь в некоторых регионах. Заявление на участие в ЕГЭ может оставить только зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги». Жители Москвы могут подать заявление через авторизованный профиль на портале мэра города. Участники ЕГЭ, не имеющие доступа к личному кабинету, имеют право подать заявление на бумажном носителе в отделе образования по месту жительства. Выпускники 2024 года могут сделать это в школе, учениками которой они являются.
Дата подачи заявления является стабильной и не меняется из года в год. После завершения приема заявлений изменить список экзаменов или зарегистрироваться можно только при наличии уважительных причин. Подтвердить эту причину необходимо документально.
В 2024 году для регистрации на ЕГЭ необходим пакет документов:
Выпускникам прошлых лет и учащимся колледжей, техникумов можно подать заявление с 1 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. В таком случае подача заявления осуществляется через отделы образования по месту жительства, при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования или заверенную в установленном порядке копию документа об образовании, СНИЛС, оригинал и копию паспорта. Процедура онлайн подачи заявления через «Госуслуги» также доступна выпускникам прошлых лет.
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в 2024 году запланирован на период с 22 марта по 22 апреля.
Резервные дни досрочного периода:
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году стартует 23 мая и продлится вплоть до 1 июля. Расписание основного этапа ЕГЭ-2024:
Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2024:
Для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам — русский язык и математика, — будет организован дополнительный период ЕГЭ-2024, он продлится с 4 по 23 сентября. Пересдача русского языка назначена на 4 сентября, математики — на 9 сентября, 23 сентября можно пересдать оба предмета.
Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) вносит правки в структуру государственного экзамена. В этом году орган изменил формулировку некоторых заданий, а также был снижен максимальный первичный балл некоторых дисциплин. Так, в экзамене по профильной математике добавили новое задание, ввиду чего максимальный первичный балл в 2024 году составит 32 балла.
Из ЕГЭ по физике ФИПИ исключил четыре задания, снизив максимальный первичный балл до 45. В экзамене по литературе стало на одно задание меньше — удалили одно из заданий базового уровня сложности (максимальный балл снизился до 48).
Законопроект, предлагающий отменить обязательный для поступления в вузы единый государственный экзамен и вернуть классическую систему проверки знаний, внесли 23 июня в Госдуму депутаты и сенатор от фракции ЛДПР. Авторы законопроекта считают, что ЕГЭ оказывает стресс и сильное психологическое давление на выпускников, что мешает им в полной мере проявить свои реальные знания. Поправки подразумевают замену ЕГЭ на государственные экзамены.