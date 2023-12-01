Регистрация на ЕГЭ-2024: даты, как записаться

Ежегодно российские школьники сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по разным дисциплинам. Подготовка к важному этапу в жизни школьников начинается задолго до объявления дат проведения. В первый день зимы будущие выпускники могут пройти процедуру обязательной регистрации, которая продлится до 1 февраля включительно. Как подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2024 году, расписание досрочного и основного этапа — в материале «Известий».

Регистрация на ЕГЭ-2024: когда начинается, до какого числа

Регистрация на сдачу ЕГЭ в 2024 году в досрочном и основном порядке начинается 1 декабря 2023 года. При этом заканчивается регистрационный этап 1 февраля 2024 года. В течение двух месяцев все граждане, желающие сдать единый государственный экзамен, обязуются пройти процедуру регистрации.

Где зарегистрироваться на ЕГЭ-2024

Весной 2023 года Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ, в котором зафиксированы изменения, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Теперь заявление на сдачу экзаменов можно подавать дистанционно. Раньше такая возможность была у выпускников лишь в некоторых регионах. Заявление на участие в ЕГЭ может оставить только зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги». Жители Москвы могут подать заявление через авторизованный профиль на портале мэра города. Участники ЕГЭ, не имеющие доступа к личному кабинету, имеют право подать заявление на бумажном носителе в отделе образования по месту жительства. Выпускники 2024 года могут сделать это в школе, учениками которой они являются.

Дата подачи заявления является стабильной и не меняется из года в год. После завершения приема заявлений изменить список экзаменов или зарегистрироваться можно только при наличии уважительных причин. Подтвердить эту причину необходимо документально.

Как записаться на ЕГЭ-2024: какие документы нужны

В 2024 году для регистрации на ЕГЭ необходим пакет документов:

СНИЛС;

паспорт или свидетельство о рождении, если выпускнику меньше 14 лет;

документы, подтверждающие необходимость специальных условий (при наличии);

документ об уважительных причинах для сдающих в досрочный период;

документ об образовании (выпускникам прошлых лет);

справка из иностранной образовательной организации (обучающимся за границей).

Как пройти регистрацию на ЕГЭ выпускникам прошлых лет

Выпускникам прошлых лет и учащимся колледжей, техникумов можно подать заявление с 1 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. В таком случае подача заявления осуществляется через отделы образования по месту жительства, при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования или заверенную в установленном порядке копию документа об образовании, СНИЛС, оригинал и копию паспорта. Процедура онлайн подачи заявления через «Госуслуги» также доступна выпускникам прошлых лет.

ЕГЭ-2024, досрочный период: расписание

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в 2024 году запланирован на период с 22 марта по 22 апреля.

22 марта: география, литература;

26 марта: русский язык;

29 марта: математика (базовый и профильный уровни);

2 апреля: биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

5 апреля: иностранный язык (устная часть);

9 апреля: информатика, обществознание;

12 апреля: история, химия.

Резервные дни досрочного периода:

15 апреля: русский язык;

18 апреля: математика;

19 апреля: биология, иностранный язык (письменная часть), литература, обществознание и физика;

22 апреля: география, устный иностранный язык, информатика, история и химия.

ЕГЭ-2024, основной период: даты проведения экзаменов

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году стартует 23 мая и продлится вплоть до 1 июля. Расписание основного этапа ЕГЭ-2024:

23 мая: география, литература, химия;

28 мая: русский язык;

31 мая: математика (базовый и профильный уровни);

4 июня: обществознание;

7, 8 июня: информатика;

10 июня: история, физика;

13 июня: биология, иностранный язык (письменная часть);

17, 18 июня: иностранный язык (устная часть).

Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2024:

20 июня: русский язык;

21 июня: география, литература, физика;

24 июня: математика (базовый и профильный уровни);

25 июня: информатика, обществознание, химия;

26 июня: иностранный язык (устная часть), история;

27 июня: биология, иностранный язык (письменная часть);

1 июля: все дисциплины.

Для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам — русский язык и математика, — будет организован дополнительный период ЕГЭ-2024, он продлится с 4 по 23 сентября. Пересдача русского языка назначена на 4 сентября, математики — на 9 сентября, 23 сентября можно пересдать оба предмета.

ЕГЭ-2024: изменения

Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) вносит правки в структуру государственного экзамена. В этом году орган изменил формулировку некоторых заданий, а также был снижен максимальный первичный балл некоторых дисциплин. Так, в экзамене по профильной математике добавили новое задание, ввиду чего максимальный первичный балл в 2024 году составит 32 балла.

Из ЕГЭ по физике ФИПИ исключил четыре задания, снизив максимальный первичный балл до 45. В экзамене по литературе стало на одно задание меньше — удалили одно из заданий базового уровня сложности (максимальный балл снизился до 48).

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