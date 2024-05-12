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Редкую картину Боба Дилана продадут на аукционе

Картина, созданная музыкантом Бобом Диланом в 1968 году, выставлена на торги. Работа представляет собой абстрактное изображение быка с автографом.

Источник: AP 2023

Картина, созданная музыкантом Бобом Диланом в 1968 году, выставлена на торги. Работа представляет собой абстрактное изображение быка с автографом.

Боб Дилан подарил картину женщине по имени Сэнди ЛеПанто в то время, когда они проживали в Вудстоке, в обмен на натальную карту. С тех пор холст оставался у семьи ЛеПанто.

По данным TMZ, стоимость полотна оценивается в 100 тысяч долларов минимум. Аукцион RR Auction продлится до 23 мая.

Дилан известен всему миру в первую очередь как музыкант, а не как художник. Однако среди других его относительно известных работ изобразительного искусства — обложка дебютного альбома The Band «Music from Big Pink» (1968). Увидеть ее и послушать пластинку можно выше.

Ранее стало известно, что гитара Джона Леннона из фильма «На помощь!» (1965) выставлена на продажу.