Редкую картину Боба Дилана продадут на аукционе

Картина, созданная музыкантом Бобом Диланом в 1968 году, выставлена на торги. Работа представляет собой абстрактное изображение быка с автографом.
Боб Дилан подарил картину женщине по имени Сэнди ЛеПанто в то время, когда они проживали в Вудстоке, в обмен на натальную карту. С тех пор холст оставался у семьи ЛеПанто.
По данным TMZ, стоимость полотна оценивается в 100 тысяч долларов минимум. Аукцион RR Auction продлится до 23 мая.
Дилан известен всему миру в первую очередь как музыкант, а не как художник. Однако среди других его относительно известных работ изобразительного искусства — обложка дебютного альбома The Band «Music from Big Pink» (1968). Увидеть ее и послушать пластинку можно выше.
Ранее стало известно, что гитара Джона Леннона из фильма «На помощь!» (1965) выставлена на продажу.