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Редкие крокодилы расплодились на атомной электростанции во Флориде

Острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе атомной электростанции Терки-Пойнт в американском штате Флорида. Об этом сообщило издание Naples Daily News.
Источник: Reuters

По подсчетам специалистов компании NextEra Energy, управляющей АЭС, в каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают не менее 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году.

Первое крокодилье яйцо возле станции обнаружили в 1978 году. Позднее выяснилось, что оно принадлежит редкому острорылому крокодилу. В то время этот вид считался исчезающим. За истребление его представителей в штате было предусмотрено наказание.

Энергетическая компания не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают крокодилам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей, говорится в статье.