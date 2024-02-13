Редкие крокодилы расплодились на атомной электростанции во Флориде

По подсчетам специалистов компании NextEra Energy, управляющей АЭС, в каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают не менее 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году.
Первое крокодилье яйцо возле станции обнаружили в 1978 году. Позднее выяснилось, что оно принадлежит редкому острорылому крокодилу. В то время этот вид считался исчезающим. За истребление его представителей в штате было предусмотрено наказание.
Энергетическая компания не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают крокодилам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей, говорится в статье.