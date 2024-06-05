Рецепт на улыбку. Учёные доказали, что смех улучшает состояние организма

Обычно мы смеёмся, когда нам хорошо, легко и весело. Но, может, имеет смысл это делать даже тогда, когда жизнь не улыбается? Смех, пусть даже сквозь слёзы, — одна из самых эффективных антистрессовых практик. Он снижает уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина. К тому же во время смеха активизируется дыхание, усиливается кровообращение, в мозг поступает больше кислорода, значит, улучшаются и когнитивные способности. Так что посмеяться перед экзаменом, важной конференцией, возможно, даже полезнее, чем лихорадочно пытаться доучить и доделать всё, что не успели.