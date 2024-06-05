Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецепт на улыбку. Учёные доказали, что смех улучшает состояние организма

Чем мы старше, тем более скупы даже на улыбку.

Источник: Freepik

Наш эксперт — директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачёва.

Вместо обезболивающих

Чем мы старше, тем более скупы даже на улыбку. А ведь у людей, которые хохочут чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни серд­ца, гипертонии, сердечной недостаточности) ниже, чем у тех, кто смеётся реже одного раза в месяц. Смех напрямую влияет на многие процессы, происходящие в головном мозге, включая болевые. Так, просмотр комедий уменьшает интенсивность боли. Это связано с выработкой во время смеха определённых нейромедиаторов (серотонин, эндорфин, дофамин, окситоцин), которые повышают болевой порог и вызывают радость.

От стресса

Обычно мы смеёмся, когда нам хорошо, легко и весело. Но, может, имеет смысл это делать даже тогда, когда жизнь не улыбается? Смех, пусть даже сквозь слёзы, — одна из самых эффективных антистрессовых практик. Он снижает уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина. К тому же во время смеха активизируется дыхание, усиливается кровообращение, в мозг поступает больше кислорода, значит, улучшаются и когнитивные способности. Так что посмеяться перед экзаменом, важной конференцией, возможно, даже полезнее, чем лихорадочно пытаться доучить и доделать всё, что не успели.

Для восстановления

Смех стимулирует рост клеток иммунной системы, производящих антитела, что снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Смешливые люди реже болеют ОРВИ да и выздоравливают скорее, так как при смехе увеличивается количество Т-лимфоцитов — борцов с патогенными микробами.

Смех — отличное дыхательное упражнение, усиливающее кровообращение. Его можно использовать как часть общеукреп­ляющей реабилитации для тех, кому тяжело даются физические нагрузки.

Для борьбы со старением

Оказывается, смех помогает лучше запоминать информацию. Лимбическая система, отвечающая за эмоциональную реакцию в виде смеха, находится в тесной связи с гиппокампом — участком голов­ного мозга, в котором происходит формирование памяти. Поэтому эмоционально окрашенная информация всегда лучше запоминается. Так что если хотите отсрочить деменцию — чаще смейтесь!